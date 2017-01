Europäische Aktien: Volkswagen und CNH Industrial mit positiven Aussichten

25.01.2017 13:00 Uhr

Paris/Frankfurt, 25.01.2017 13:00 Uhr (Gastautor)

2017 wird ein gutes Jahr für euro­päi­sche Aktien. Vor allem im Auto­mo­bil-und Land­wirt­schafts­sektor. Markt­kom­mentar von Guil­laume Dalibot, Fonds­ma­nager des euro­päi­schen Akti­en­fonds Echi­quier Agressor bei La Finan­cière de l’Echi­quier.

Zwar stehen in den kommenden Monaten eine Reihe wichtiger politischer Ereignisse an, deren Ausgang mehr als ungewiss ist und viele Beobachter ängstlich in die Zukunft blicken lässt. Rein wirtschaftlich betrachtet gibt es jedoch viel Anlass zu Optimismus. Neben einem schwachen Euro, der zahlreichen Industriesektoren zu einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil verhilft, deuten weitere makroökonomische Faktoren auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum in Europa hin. Die Märkte scheinen vermeintlich bedrohliche Ereignisse, wie etwa die Wahlausgänge in Frankreich, Niederlande oder Deutschland schon längst eingepreist zu haben – eventuell auftretende Kurseinbrüche sollten daher nur kurzfristiger Natur sein.

Trotz der allgemein guten Vorzeichen, bleibt Stock-Picking das Gebot der Stunde. Aussichtsreiche Unternehmen am Markt zu finden, die gleichzeitig attraktiv bewertet sind, stellt eine große Herausforderung dar. Sich im Anlagestil nicht einschränken zu lassen kann sich dabei für Investoren besonders auszahlen. Für den auf europäische Aktien spezialisierten Echiquier Agressor verfolgen wir einen opportunistischen Ansatz. Das heißt, dass wir in besonderen Fällen starke Verwerfungen am Markt ausnutzen. So etwa im zweiten Halbjahr vergangenen Jahres, als nach dem Brexit-Referendum vor allem zyklische europäische Werte stark unter Druck gerieten. Wir haben die Gelegenheit hier genutzt und vielversprechende Unternehmen zugekauft.

Dies erklärt auch die Aufstockung unseres Finanzportfolios – etwa mit Titeln wie dem französischen Rückversicherer SCOR – das jetzt den drittgrößten Wirtschaftssektor im Gesamtportfolio ausmacht. Aktuell liegt die Portfolioverteilung bei rund 70 Prozent Value- und 30 Prozent Growth-Werten. Je nach Marktentwicklung ist aber eine erneute Umschichtung hin zu mehr Growth in 2017 nicht auszuschließen. In den kommenden Wochen werden wir weiterhin ein wachsames Augen haben auf attraktive Growth-Aktien sowie auf besonders zinssensible Titel, die in jüngster Zeit Abschläge verbuchen mussten. Gleichzeitig meiden wir aktuell zyklische Werte bei denen die positiven Wachstumssignale schon übermäßig eingepreist sind.

Viele positive Veränderungen sprechen für Volkswagen Aktien

Im Automobil- und Landwirtschaftssektor sehen wir aktuell attraktive und günstig bewertete Unternehmen. So haben wir kürzlich die VW-Aktie mit ins Portfolio aufgenommen. Nach dem Bekanntwerden des Abgasskandals, hat die Aktie massiv an Wert verloren und uns eine sehr attraktive Einstiegsgelegenheit geboten. Trotz nach wie vor bestehender Herausforderungen beim deutschen Autobauer sind wir von der Strategie und Qualität des neuen Führungsteams bei VW überzeugt.

Ohne VW in Schutz nehmen zu wollen hat der Abgasskandal aus unserer Sicht für die Unternehmenskultur im Nachhinein eine äußert positive Wendung genommen. Für Effizienz- und Profitabilitätssteigerung sehen wir viel Luft nach oben und jeder Schritt in diese Richtung wird sich für die VW-Aktie auszahlen. Auch von der Produktseite her betrachtet wird VW den Markt mit der Lancierung vielversprechender Neuheiten überraschen. Während das frühere Konzern-Management dem Thema Elektromobilität eher skeptisch gegenüberstand, ist das neue Führungsteam hier weitaus offensiver unterwegs.

Mit der Aktie von CNH Industrial haben wir in einen der drei marktführenden Player in der Produktion von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen investiert, wobei CNH vor allem den brasilianischen und nordamerikanischen Markt im Fokus hat. Wir gehen davon aus, dass die seit drei Jahren anhaltende Krise im Landwirtschaftssektor seine Talsohle erreicht hat. Das Unternehmen dürfte von einer Erholung besonders stark profitieren, da es seine Kostenstruktur zuletzt deutlich verbessert hat. Aktuell wird der Titel unserer Meinung nach unter Wert gehandelt, da der Markt die Margen unterschätzt, die CNH in den nächsten zwei bis drei Jahren erzielen kann.

Bei den €uro-FundAwards 2017, konnte sich der Echiquier Agressor in der Kategorie Aktienfonds Europa mit Großbritannien auf 20-Jahres-Sicht als bester Fonds durchsetzen. Seit Auflage im November 1991 legte der Fonds um 1.888 Prozent zu, wobei die jährliche durchschnittliche Performance bei rund 12,5 Prozent liegt. Die €uro-FundAwards werden jährlich von den Redaktionen von Euro, Euro am Sonntag und Börse Online an die besten Fonds innerhalb einer Kategorie und innerhalb eines bestimmten Zeitraums verliehen.

(Quelle: La Financière de l’Echiquier wurde 1991 von Didier Le Menestrel und Christian Gueugnier gegründet und zählt zu den marktführenden unabhängigen Fondsgesellschaften in Frankreich. In Paris ansässig, ist die Fondsboutique erfolgreich auf Enterprise-Picking spezialisiert.)

