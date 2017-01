17.01.2017 10:56 Uhr

Lars Brandau Kolumne: Anleger nutzen Aktienanleihen und Teilschutz-Zertifkate

Frankfurt/Main, 17.01.2017 10:56 Uhr (Lars Brandau)

Gut drei Viertel der Privat­an­leger in Deutsch­land favo­ri­sieren in der gegen­wär­tigen Markt­phase Anla­ge­pro­dukte ohne 100-prozen­tigen Kapi­tal­schutz. Ein Drittel, in etwa 9 Prozent­punkte mehr als im Vorjahr, spricht sich in diesem Kontext für Akti­en­an­leihen aus.

Informationen zum Autor:

Lars Brandau ist Geschäftsführer des Deutschen Derivate Verbandes. ist Geschäftsführer des Deutschen Derivate Verbandes.

Es ist fast schon ein lieb gewonnenes Ritual. Pünktlich zum Jahreswechsel kommt die Prognoseflut auf die Anleger zu, die sie bei ihren Anlagenentscheidungen nicht wirklich weiterbringt. Kaum jemand hat in diesem Zusammenhang seine Zweifel klarer formuliert als Karl Valentin. „Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“. Entsprechend wagen sich viele Experten noch nicht aus der Deckung und geben äußerst verhaltene Prognosen ab. Laut einer Handelsblatt-Umfrage unter Bankanalysten wird dem Leitindex DAX für 2017 kaum Bewegungspotenzial zugetraut. Doch genau dieser Pessimismus macht zuversichtlich. Denn: Eine alte Börsenweisheit besagt: „Eine Hausse entsteht aus dem Pessimismus, wächst mit der Skepsis, reift durch Optimismus heran und stirbt an der Euphorie.“ Aus diesem Blickwinkel sollten wir uns auf ein gutes Börsenjahr 2017 freuen können. Es wird auf die Berichtssaison und auf die Qualität der führenden wirtschaftlichen Indikatoren ankommen. Sicher auch darauf, wie sich Krisen und Konflikte entwickeln. Und vor allem, wie sie von den Börsen interpretiert und eingepreist werden. In der Trend-Umfrage des DDV für den Januar scheinen sich die Privatanleger in Deutschland bereits auf die Gegebenheiten eingestellt zu haben. Knapp drei Viertel von ihnen favorisieren in der gegenwärtigen Marktphase Anlageprodukte ohne 100-prozentigen Kapitalschutz. Ein Drittel spricht sich in diesem Kontext für Aktienanleihen aus. Gefolgt von Discount-Zertifikaten, Bonus- und Express-Strukturen. Nur etwas mehr als ein Viertel spricht sich gegenwärtig noch für Kapitalschutz-Produkte aus. Wichtig wird es nicht nur für Zertifikate-Anleger sein, flexibel in der Anlage und der Allokation des eigenen Depots zu bleiben. Das gilt ebenso für die Anleger, die sich im langfristig orientierten Vermögensaufbau befinden, wie für jene, die lieber beim Daytrading engagiert sind.

Marktanteile Zertifikate-Emittenten Dezember 2016 Dem DDV geht es hierbei nicht so sehr um die Tageskomik an den Märkten. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Transparenz der Produkte und auf den offenen Diskurs mit allen Anspruchsgruppen; vom Anleger über den Verbraucherschützer, den Vertretern der Aufsicht und der Politik bis hin zu den Journalisten. Insofern wird es angesichts der Vielfältigkeit der Themen ein weiteres herausforderndes und sicher spannendes Jahr. Disclaimer Veröffentlichungen und Mitteilungen über Finanzprodukte und Kapitalmarktanalysen dienen der Informationsgebung, entweder durch Dritte oder durch eigene Beschreibungen. Die hier aufgeführten Äußerungen, Analysen und Produktbewertungen sind ausschließlich Meinungen und Ansichten des Herausgebers bzw. Produktgebers. FMM-Magazin.de führt keine Finanzberatung durch, ruft nicht zum Erwerb oder zum Verkauf von Anlageprodukten oder Wertpapieren auf. Interessierte Anleger sollten sich grundsätzlich Emissions-/Produktprospekte genau anschauen. Die Aufsichtsbehörde für das Versicherungs- und Finanzwesen ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bonn.



Finanzen

Zertifikate

Artikel » Drucken Versenden



Kommentar schreiben »





Kommentar: Bei einer Antwort möchte ich per Email benachrichtigt werden an

meine Emailadresse: (wird nicht veröffentlicht)



Bitte übertragen Sie die dargestellte Zeichenfolge in das rechte Feld: * Bitte halten Sie sich an die Netikette und vermeiden persönliche Anschuldigungen, Beleidigungen und Ähnliches. Verbreiten Sie außerdem keine Unwahrheiten, Vermutungen, Gerüchte sowie rufschädigende oder firmeninterne Informationen. Beachten Sie die Rechte Anderer und urheberrechlich geschützter Quellen. Bei rechtlichen Verstößen haften Sie in vollem Umfang. Aus diesem Grund sind wir gezwungen, Ihre IP-Adresse und Ihren Provider zu speichern. Mit dem Speichern Ihres Kommentars erklären Sie sich mit diesen Regelungen einverstanden.

Weitere Artikel zum Thema: