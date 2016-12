Lars Brandau Zertifikatekolumne: Trendumfrage Privatanleger zur Renditeerwartung

20.12.2016 15:27 Uhr

Frankfurt/Main, 20.12.2016 15:27 Uhr (Lars Brandau)

Brexit, Trump-Sieg und Renzi-Deba­kel - die Dichte der über­wie­gend poli­tisch moti­vierten Einschläge hat im Jahr 2016 zuge­nommen. Vor diesem Hinter­grund ist es verständ­lich, dass Kapi­tal­an­leger vor allem Sicher­heit bei gleich­zei­tiger Rendite mit kalku­liertem Risiko suchen.

Klingt im ersten Schritt nach der eierlegenden Wollmilchsau; ist allerdings mit Hilfe von strukturierten Wertpapieren durchaus machbar.

Finanzprodukte bilden die entscheidende Schnittstelle zwischen Anlegern und ihren eigenen Renditeerwartungen. Das abgelaufene Jahr hat allen Beteiligten einmal mehr vor Augen geführt, wie unberechenbar die Kapitalmärkte sind. Kurzzeitige Einbrüche zum Jahresbeginn folgten Erholungsphasen, die dann ihrerseits wieder in eine monatelange Seitwärtsbewegung mündeten. Pünktlich zum Jahresausklang ging es dann mit den Kursen ordentlich nach oben. In der Summe ist die Gefahr, dass Anleger vor diesem Hintergrund dennoch Verluste erleiden, durchaus real.

Renditeertrag wird komplizierter

Kein Wunder also, dass mehr als ein Drittel der Privatanleger in Deutschland davon ausgeht, dass es in der ersten Jahreshälfte 2017 erheblich schwieriger wird, die eigenen Renditeerwartungen zu erfüllen. Für 30 Prozent der Teilnehmer gestaltet sich die Erzielung der erhofften Rendite etwas schwieriger. Somit denken zwei Drittel, und damit 10 Prozent weniger als im Vorjahr, dass sich die Umsetzung der eigenen Renditeerwartung komplizierter und mühsamer gestalten wird. 22 Prozent, ein Anstieg um 6 Prozentpunkte gegenüber der letztjährigen Umfrage, geben an, dass es im kommenden Halbjahr eher leichter werden könnte, die eigenen Ansprüche zufriedenzustellen. Für lediglich knapp 13 Prozent werde es künftig leichter, die gewünschte Rendite zu realisieren.

TIPP: Begriffe rund um strukturierte Wertpapiere (pdf-Datei, kostenlose Broschüre).

Das sind die Kernaussagen der Trend-Umfrage des Deutschen Derivate Verbands (DDV) im Dezember. An dieser Online-Umfrage, die gemeinsam mit mehreren großen Finanzportalen durchgeführt wurde, beteiligten sich mehr als 5.300 Personen. Dabei handelt es sich in der Regel um gut informierte Anleger, die als Selbstentscheider ohne Berater investieren.

Angesichts der zum Teil heftigen Börsenschwankungen ist es nachvollziehbar, dass die Anleger in Deutschland mit gemischten Erwartungen ins neue Jahr gehen. Kein anderes Finanzprodukt bietet in schwierigen Märkten derartige Chancen wie strukturierte Wertpapiere. Die Produktpaletten sind attraktiv und bieten für jedes individuelle Depot gute Lösungen. Die Situation an den Märkten und die Argumente sprechen also klar für den Einsatz von Zertifikaten und Optionsscheinen. Alle Produkte in einem vernünftigen Rahmen und passend zum individuellen Chance- Risikoprofil diversifiziert, bleiben Grundbausteine des nachhaltigen Vermögensaufbaus.

Disclaimer

Veröffentlichungen und Mitteilungen über Finanzprodukte und Kapitalmarktanalysen dienen der Informationsgebung, entweder durch Dritte oder durch eigene Beschreibungen. Die hier aufgeführten Äußerungen, Analysen und Produktbewertungen sind ausschließlich Meinungen und Ansichten des Herausgebers bzw. Produktgebers. FMM-Magazin.de führt keine Finanzberatung durch, ruft nicht zum Erwerb oder zum Verkauf von Anlageprodukten oder Wertpapieren auf. Interessierte Anleger sollten sich grundsätzlich Emissions-/Produktprospekte genau anschauen. Die Aufsichtsbehörde für das Versicherungs- und Finanzwesen ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bonn.