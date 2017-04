Zertifizierter Arbeitsschutz: Attraktiver für Bewerber und Kunden werden

05.04.2017 16:41 Uhr

Der Arbeits­schutz sollte für eigent­lich jedes etwas größere Unter­nehmen eine wich­tige Rolle spielen. Schließ­lich ist ein Zerti­fikat für einen guten Arbeits­schutz auch ein gewisses Quali­täts­merkmal, auf welches Inter­es­senten, Kunden und auch künf­tige Bewerber durchaus achten.

Schließlich möchte jeder Mitarbeiter, bei seinem künftigen Arbeitgeber auch ein gewisses Maß an Schutz geboten bekommen. Aber auch die Kunden erhoffen sich durch zertifiziert bessere Arbeitsbedingungen, auch auf ein auf Dauer besseres Endergebnis. Das OHSAS 18001 Zertifikat ist dabei eine gute Möglichkeit, um diesen Arbeitsschutz innerhalb des Unternehmens, nachweisen zu können. Das OHSAS 18001 Zertifikat ist dabei in mehr als 80 verschiedenen Ländern etabliert.

Der Arbeitsschutz: Ein wichtiges Kriterium innerhalb des Wettbewerbs

Besonders bei einem großen Wettbewerbsdruck kann sich das Arbeiten auf Kosten des Arbeitsschutzes und das Einsparen von Kosten an der falschen Stelle, langfristig schnell rächen. Ein Schutz vor Arbeitsunfällen und Ausfallzeiten ist dabei enorm wichtig und kann ohne eine passende Absicherung schnell einen wichtigen Auftrag canceln. Mit einem zertifizierten Arbeitsschutz senken sich zudem langfristig die Unfall- und Ausfallzeiten nachweißlich.

Mit dem zertifizierten Managementsystem für den Arbeitsschutz, OHSAS 18001, erhält das Unternehmen ein komplett geregeltes Verordnungsheft, an welchem sich der Arbeitsschutz orientiert. Potenzielle Gefährdungen werden in einer umfassenden Analyse herauskristallisiert und von ihrer Risikobehaftung eingestuft. Aus einer solchen grundlegenden Analyse heraus werden potenzielle Maßnahmen, Programme und Ziele aufgebaut. Folgend werden Verantwortlichkeiten und Kompetenzen eingeräumt und passende Schulungen für das jeweilige Personal beantragt. Bei der Erhaltung des Arbeitsschutzes handelt es somit, nicht nur eine einmalige Analyse und Aufarbeitung, sondern vielmehr, um einen anhaltenden und laufenden Prozess. Schließlich wechseln in Unternehmen permanent die unterschiedlichen Anforderungen und auch die Erwartungen an den Arbeitsschutz erweitern sich stetig.

Die Vorteile von einer OHSAS 18001 Zertifizierung

Durch eine OHSAS 18001 Zertifizierung, lassen sich neben den zu erfüllenden Anforderungen, auch einige enorme Vorteile nutzen. Diese werden in der folgenden Aufzählung genauer vorgestellt.