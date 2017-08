Bankenfusion der NORD/LB und Bremer Landesbank zum 31. August 2017

14.08.2017 16:01 Uhr

Hannover, 14.08.2017 16:01 Uhr (Finanzredaktion)

Die NORD/LB hat mitge­teilt, das die Fusion beider Banken am 31. August 2017 voll­zogen wird. Die entspre­chenden Beschlüsse hierfür wurden am Montag von den Träger­ver­samm­lungen beider Insti­tute gefasst.

Laut Mitteilung stehen Kunden der BLB in Bremen und Oldenburg weiterhin die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem profitieren die Kunden der BLB demnach zukünftig von den Stärken beider Häuser, etwa durch den Zugang zu sämtlichen Produkten und Dienstleistungen des NORD/LB Konzerns. Insbesondere Firmenkunden und Institutionelle Kunden könnten zudem das internationale Netzwerk des NORD/LB Konzerns mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai nutzen.

Wie angekündigt bleiben die bisherigen Standorte der BLB in Bremen und Oldenburg erhalten. Sie werden zukünftig von einem Regionalvorstand geführt. Diese Position wird ab dem 1. September von Christian Veit, dem bisherigen Vorstandsvorsitzendem der BLB, wahrgenommen. Veit wird gleichzeitig das Verbundgeschäft der NORD/LB mit den rund 80 Sparkassen in Norddeutschland leiten.

Vom Standort Bremen aus wird zukünftig auch das Firmenkundengeschäft der NORD/LB in Norddeutschland gesteuert. Bremen wird zudem konzernweites Kompetenzzentrum für das Private Banking-Geschäft der NORD/LB. Vom Standort Oldenburg aus wird außerdem das Geschäft mit Erneuerbaren Energien mit Schwerpunkt Wind Onshore in Deutschland geführt. Auch das Geschäft mit Firmenkunden aus der Ernährungs- und der Energiewirtschaft sowie mit Leasinggesellschaften und Sozialimmobilien bleibt in Oldenburg angesiedelt, während Kunden der Bauwirtschaft von Bremen aus betreut werden.

(Quelle: Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 176 Mrd. EUR zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Finanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, das Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft sowie Privat-und Geschäftskunden.)

